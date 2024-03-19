الناقد الموسيقي محمود فوزي: الموسيقى التصويرية 50% من قوة أي مشهد

قال الكاتب الصحفي والناقد الموسيقي محمود فوزي السيد، إنّ الموسيقى التصويرية 50% من أي مشهد يراه المتلقي على الشاشة، موضحًا أنه لو جرى استخدام الموسيقى التصويرية بطريقة تناسب المشهد فإنها تزيد تفاعل المشاهد معه بطريقة أفضل مما لو جرى استخدام موسيقى تصويرية ليست مناسبة.

وأضاف «السيد»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن»، المذاع على قناة «أون سبورت إف إم»، أنّ الموسيقى التصويرية تهيئ الذهن لاستقبال المشاهد ما بين الإثارة والحب والقلق والتوتر والصراع.

وتابع: «في هذا الصدد، يبرز اللحن الدال مثل موسيقى رأفت الهجان للراحل عمار الشريعي، مشاهد الحنين لبطل العمل رأفت هنلاقي موسيقى معينة بتلعب في كل المشاهد ولما يطلع برة وهو خايف أحسن يدخلوا عليه، في حتة توتر هنلاقي لحن آخر وعندما يشعر بالانتصار وفرحة نجد موسيقى ثالثة، والموسيقى لو مش موجودة في اللحظات دي ممكن المشاهد يتوه».