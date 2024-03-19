حلا شيحة لـ«ع المسرح»: «تقبلت حياتي زي ما هي.. وحاسة أن بكره أحلى»

طلبت الإعلامية منى عبد الوهاب، من الفنانة حلا شيحة أنها تصعد على المسرح لتوجه لجمهورها بعض الكلمات: «يا ريت يكون في مونولوج النهاية معنى وإخلاص وصدق وخلاصة تجربة».

القدرة على مواجهة الصعوبات

واستجابت الفنانة حلا شيحة، وأثناء وقوفها على المسرح، خلال برنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «عاوز أقول أن تجربة الحياة بكل لخبطتها وصعوبتها أجمل حاجة فيها أن إحنا نقع ونقوم، ونقع ونقوم، لا بد أن يكون لدينا القدرة أننا نواجه الصعوبات ولم نخف من بكره، ودائما نحس أننا ذاهبين للرحلة دي ونعيشها بكل تفاصيلها بحلوها ومرها».

وتابعت حلا شيحة: «أنا اتقبلت حياتي زي ما هي بكل حاجة حصلت فيها وحاسة أن بكرة أحلى».