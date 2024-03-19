«المؤتمر»: جهود حكومية متواصلة لاستقرار سعر الصرف وتحفيز الاستثمار

أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضمان استقرار سعر الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية.

خطوات حاسمة لمعالجة ضغوطات السوق النقدي

وقال «فرحات» في تصريح خاص لـ«الوطن»: «لقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات حاسمة لمعالجة ضغوطات السوق النقدي، بدءًا من الإفراج عن السلع الموجودة في المواني، مرورًا برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، وصولًا إلى تأمين احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية من خلال البنوك».

وأوضح أن هذه الخطوات ساهمت بشكل كبير في استقرار سعر الصرف في السوق الرسمي، مما ساهم في طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، مشيرا إلى دور الجهود الأمنية في مكافحة ظاهرة السوق السوداء، والتي ساهمت في تقليل الفجوة بين الأسعار في السوقين الرسمي والسوداء.

الجهود الحكومية ستنعكس إيجابًا على المواطن المصري

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بالجهود التي تبذلها الحكومة في ترشيد الإنفاق العام، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التي تتطلب العملة الأجنبية، مما ساهم في توفير المزيد من العملة الأجنبية لتلبية احتياجات الاستيراد.

وأكد سيادته على أهمية التعاون بين السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي والسياسة المالية التي تتبناها الحكومة لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن هذه الجهود الحكومية ستنعكس إيجابًا على المواطن المصري من خلال استقرار الأسعار وتحفيز الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل.