يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة «dmc» في رمضان 2024 الحقة 10، ويشارك في المسلسل الفنان الكوميدي أكرم حسني، ومعه باقة من ألمع النجوم، وهم نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمد أوتاكا، والفنانة التونسية فريال يوسف، ومحمود البزاوي، والمسلسل من إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 10

يُعرض مسلسل بابا جه بشكل حصري على قناة DMC الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً.

وشهدت أحداث الحلقة 9 من المسلسل، المهمة الجديدة لأكرم حسني «هشام» كأب للإيجار، إذ كان الابن الجديد هو «خالد» الذي يجسد دوره الفنان أحمد أمين، الذي يقارب هشام في العمر، وتعددت طلباته ولكن اكتشف هشام أن هذه الطلبات نتجت عن وفاة والده عنه في سن صغير، واحتياجه الشديد لوالده، وفي نفس الوقت بدأت «ولاء» نسرين أمين زوجة هشام، تدور حول ما يحدث بعد أن علمت أنه يتحدث إلى نهى الشيمي المذيعة، هل ستكتشف ولاء عمل هشام الجديد؟

وتستمر العقبات التي يواجهها هشام خلال عمله الجديد كأب للإيجار، وهي الفكرة المقترحة من ابن عمته ياسر محمد أوتاكا، أن يعمل كأب للإيجار بمقابل مادي للحصول على المال، كمحاولة من هشام بأن يعلو في نظر ابنته التي تعتبر أنه لا فائدة له في المنزل.