أحمد شوبير يكشف حقيقة إفساد صفقة محمد بسام للأهلي بسبب ابنه

أكد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، أنه لم يفسد انتقال محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا للنادي الأهلي، موضحًا: «لم أفسد شيئا، البعض يقول بسام، وآخرون يقولون أبو جبل، هل أفسدت صفقة عصام الحضري أيضا؟!».

وأضاف شوبير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي النهار والمحور: «لم أكتب أن محمد بسام انتقل إلى النادي الأهلي، لأن هذا لم يحدث، لكن ما حدث أن موضوع أبوجبل أنهى كل إجراءات الانتقال للأهلي، والشيك كان رايح تاني يوم الصبح وإدارة الأهلي أوقفته لأسباب تخص النادي الأهلي».

وتابع الإعلامي الرياضي أنه لم يفسد الصفقة، مشددًا على أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث في النادي الأهلي: «ازاي هبوظ الصفقة؟! هقولهم مصطفى مش هيلعب في الأهلي لو بسام أو أبو جبل راح، اما بالنسبة لفشل صفقة أبو جبل، فهذا الأمر يُسأل عنه مجلس إدارة النادي الأهلي».