مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ9.. هل يستطيع نور النبوي كسر قواعد والده؟

شهدت أحداث الحلقة الـ 8 من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث التي تمحورت في إطار الإثارة والتشويق، إذ بدا على «مديحة» نشوى مصطفى و«محمود» محمود حافظ إعجاب كلاً منهما بالآخر، وذلك بعدما تواصلت معه بسبب تأخر ابنة شقيقها الكبرى «منى» هاجر السراج فطمأنها أنّها بخير.

إمبراطورية ميم الحلقة الـ9

يرغب «مروان» نور النبوي في الخروج الساعة 10 ليلاً مما يجعل والده «مختار» خالد النبوي يقابل ذلك الطلب بالرفض، ليدور بينهما حديثًا مضمونه أن «مختار» لم يعمل على تغير القواعد الموضوعة في المنزل وذلك لأنه المسئول عنه من كافة الأشياء التي تتضمن المصاريف، ليخبره نجله بأنه يساعده في تلك المصاريف.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

يأتي موعد عرض الحلقة الـ 9 من مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc وdmc drama ومنصة watch it الرقمية، إذ يبدأ عرض الحلقة الجديدة في الساعة 10:45 مساءً على قناة dmc، و6:05 على قناة dmc drama والساعة 10:45 على منصة watch it الرقمية وذلك بالتزامن مع عرضه على قناة dmc.

أحداث الحلقة الـ8 من مسلسل إمبراطورية ميم

تعود «منى» هاجر السراج إلى المنزل برفقة جدتها وخالها إلى المنزل، لتوجه جدتها تحذيراً إلى «مختار» خالد النبوي وتنصحه بتغير معاملته مع أولاده وتغير القواعد الموضوعة لأنّهم أصبحوا في أعمار من الصعب التحكم بها، وعليه أن يحقق لهم مطالبهم.