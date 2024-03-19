ملخص الحلقة 10 من مسلسل لحظة غضب.. صبا مبارك تكتشف كذب صديقتها

عرضت، منذ قليل، الحلقة 10من مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك، على منصة watch it، والتي شهدت أحداثا مشوقة وغامضة.

ملخص الحلقة 10 من مسلسل لحظة غضب

بدأت الحلقة 10 من مسلسل لحظة غضب بذهاب صبا مبارك «يمنى» وصديقتها إلى الصيدلية الموجودة أمام منزل صبا مبارك، حتى يحذفا مشاهد تسجيل الكاميرا قبل وصول محمد شاهين مصطفى والضابط إلى هناك.

بعدها، ذهب محمد شاهين «مصطفى» والضابط إلى الصيدلية ليتفقدا كاميرات المراقبة، ولكن لم يعثرا على أي نتيجة بسبب حذف صديقة صبا مبارك يمنى كل تسجيلات الكاميرا.

ذهبت صبا مبارك إلى جارها (علي قاسم) بعد تنفيذ أول مهمة لها، لتسلم له الورقة التي جعلت شخصا ما يوقع عليها، فأعطاها مبلغا ماليا مقابل عملها، ولكنها رفضت بشدة.

وفي النهاية، ذهبت صبا مبارك مرة ثانيه لمقابلة جارها ليخبرها بثاني مهمة لها، والتي تشمل تعطيل شخص ما عن الذهاب إلى مكان معين يوم الخميس في وقت معين، ثم ذهبت إلى صديقتها لتحكي لها عن المهمة الجديدة لتساعدها، وأثناء حوارهما دخل عليهما رجل يحمل وردا، صبا مبارك سألت صديقتها عنه فرد عليها الرجل وقال: أنا زوجها، فصُدمت صبا مبارك لأن صديقتها كانت أخبرتها من قبل أنها قتلته.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة الحادية عشر مساء.