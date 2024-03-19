مسلسل لحظة غضب الحلقة 10.. صبا مبارك تحذف تسجيلات الكاميرا

في الحلقة 10 من مسلسل لحظة غضب، تعيش الفنانة صبا مبارك، التي تجسد دور يمنى أوقات توتر وقلق، وتشهد الحلقة سباق صبا مبارك وصديقتها قبل محمد شاهين والظابط إلى الصيدلية لتقوما بحذف تسجيلات الكاميرا المتواجدة أمام منزلها.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل لحظة غضب

بدأت الحلقة الـ10 من مسلسل لحظة غضب بذهاب صبا مبارك يمنى وصديقتها إلى الصيدلية المتواجده أمام منزل صبا مبارك حتى يحذفوا تسجيلات الكاميرا قبل وصول محمد شاهين مصطفى والظابط الذين ذهبوا إلى الصيدلية ليتفقدوا كاميرات المرقبة، ولكن لم يعثروا على أي نتيجة بسبب حذف صديقة صبا مبارك يمنى كل تسجيلات الكاميرا.

ذهبت صبا مبارك إلى جارها علي قاسم بعد تنفيذ أول مهمة لها حتى تسلم له الورقة التي جعلت شخص ما يمضي عليها، فأعطى لها جارها علي قاسم مبلغ مقابل عملها ولكنها رفضت بشدة.

وفي النهاية ذهبت صبا مبارك مرة ثانيه لمقابلة علي قاسم جارها ليقول لها ثاني مهمة لها والتي تشمل أنها تقوم بتعطيل شخص ما على الذهاب إلى مكان معين يوم الخميس في وقت معين، ثم ذهبت إلى صديقتها حتى تحكي لها عن المهمة الجديدة لتقوم بمساعدتها وأثناء حوارهم دخل عليهم رجل يحمل ورد صبا مبارك سألت صديقتها من هذا الشخص فرد عليها الرجل وقال أنا زوجها، فصدمت صبا مبارك يمنى لأن صديقتها كانت قد أخبرتها من قبل أنها قتلته.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.