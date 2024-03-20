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دراما المتحدة

يوسف الحسيني: مصر لا تتنازل عن شبر واحد من أراضيها تحت أي ظرف

كتب:

شريف سليمان
01:29 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
يوسف الحسيني

يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن استرداد مدينة طابا واحدة من أهم المعارك القانونية التي خاضتها الدولة المصرية، وهي معركة القانون الدولي الكبرى لاستعادة طابا إلى حضن الوطن.

وشدد الحسيني، على أنها تثبت أن عقيدة الدولة المصرية أنه لا تنازل عن أي شبر من الأراضي المصرية تحت أي ظرف من الظروف مهما كانت الضغوط أو المغريات.

وأضاف الحسيني، خلال تقديم برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى، أنّ مصر خاضت هذه المعركة القانونية الكبرى بفريق مهول من كبار رجال القانون المصريين وكبار رجال الدبلوماسية المصرية.

وتابع الإعلامي: «مصر استخدمت خرائط ومفاوضات وقانون وأخذ ورد، وفي نهاية المطاف سينا رجعت كاملة تاني لينا لما أخدنا طابا».

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بقلم شريف سليمان