يوسف الحسيني: مصر تلعب دورا كبيرا في استقرار المنطقة منذ 2014

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر تلعب دورا شديد الأهمية منذ عام 2014 وحتى اللحظة ومازالت مستمرة فيه، موضحًا: «هذا الدور هو تصفير مشكلات المنطقة».

الرئيس السيسي يعمل على استقرار دول المنطقة

وأضاف «الحسيني»، خلال تقديم برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل طوال الوقت على استقرار المنطقة بالكامل وليس مصر فقط، وخلق علاقات استراتيجية رفيعة المستوى مع دول الجوار العربي ودول الشرق أوسطي».

وتابع: «مصر ليست مجرد بلد كبير من حيث التاريخ والحضارة والإرث الثقافي والقوى الناعمة، إذ إنها القادرة دوما على لعب دور الوسيط النزيه الذي لا مصلحة له على الإطلاق سوى الاستقرار العام لكل المنطقة، وتفعيل كل الخطوات التي كنا نراها مجرد أحلام من حيث استقرار المنطقة والانخراط في تحالفات اقتصادية كبرى».

مصر تستضيف قمة دول جوار السودان

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ مصر سوف تستضيف في 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.