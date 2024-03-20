مسلسل لحظة غضب الحلقة 10.. يمنى تخفي أدلة جريمتها

بدأت الحلقة رقم 10 من مسلسل لحظة غضب بذهاب يمنى وصديقتها الوحيدة التي تعرف عن جريمتها إلى الصيدلية الموجودة أمام المنزل، حتى يحذفا مشاهد تسجيل كاميرات المراقبة الموجودة أمامها قبل وصول مصطفى شقيق شريف والضابط إلى هناك.

يمنى تحاول إخفاء جريمتها ومصطفى يبحث عن شقيقه

وتستمر الفنانة صبا مبارك التي تجسد دور يمنى بمسلسل لحظة غضب في محاولة إخفاء جريمتها بقتل زوجها شريف، الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، بينما يحاول شقيقه مصطفى الذي يجسد دوره الفنان محمد شاهين البحث عن شقيقه.

مصطفى والضابط لم يتوصلا لنتيجة

وذهب مصطفى والضابط بالفعل إلى الصيدلية ليتفقدا كاميرات المراقبة، ولكن لم يعثرا على أي نتيجة بسبب حذف صديقة يمنى كل تسجيلات الكاميرا.

وقبل نهاية الحلقة ذهبت يمنى مرة ثانية لمقابلة جارها ليخبرها بثاني مهمة لها بعد أن نفذت المهمة الأولى، والتي تشمل تعطيل شخص ما عن الذهاب إلى مكان ما يوم الخميس في وقت معين.

صدمة جديدة ليمنى في صديقتها

وذهبت بعد ذلك إلى صديقتها لتحكي لها عن المهمة الجديدة لتساعدها، وأثناء حوارهما دخل عليهما رجل يحمل وردا، وسألت يمنى صديقتها عنه فرد عليها الرجل وقال إنه زوجها، فصُدمت صبا مبارك لأن صديقتها كانت أخبرتها من قبل أنها قتلته.