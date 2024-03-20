أطول ساعات الصيام في رمضان 2024.. تصل إلى 1035 دقيقة

تتفاوت أطول ساعات الصيام في رمضان 2024 من دولة إلى أخرى بناءً على اختلاف الموقع الجغرافي، حيث تكون الساعات أطول في الدول القريبة من القطب الشمالي، وأقصر كلما ابتعدت عن خط الاستواء باتجاه الجنوب.

أطول ساعات الصيام في رمضان 2024

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أطول ساعات الصيام في رمضان 2024، والفارق ليس مجرد بضع دقائق بل يصل إلى عدة ساعات، وفقًا لشبكة «الباحث الإسلامي».

وتأتي في المقدمة دولة نوك جرينلاند وهي أطول ساعات صيام في رمضان 2024 فيصوم سكانها نحو 17:26 ساعة.

2- ريكيافيك، آيسلندا يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 17:25 ساعة.

3- هلسنكي، فنلندا عدد ساعات الصيام 17:09 ساعة.

4- جلاسكو، أسكتلندا يبلغ عدد ساعات الصيام 16:00 ساعة.

5- لندن، بريطانيا يصل عدد ساعات الصيام 15:36 ساعة.

6- نور سلطان، كازاخستان متوسط عدد ساعات الصيام 15:33 ساعة.

أطول ساعات الصيام في رمضان 2024

7- زيورخ، سويسرا يصوم سكانها نحو 15:07 ساعة.

8- سراييفو، البوسنة والهرسك يبلغ عدد ساعات الصيام 14:52 ساعة.

9- أنقرة، تركيا يكون عدد ساعات الصيام 14:43 ساعة.

10- روما، إيطاليا يصل عدد ساعات الصيام 14:42 ساعة.

11- أوتاوا، كندا يكون متوسط عدد ساعات الصيام 14:39 ساعة.

12- مدريد، إسبانيا يصل عدد ساعات الصيام 14:37 ساعة.

13- باريس، فرنسا يبلغ عدد ساعات الصيام 14:33 ساعة.