موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 وعدد ساعات الصيام

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، الموافق العاشر من شهر رمضان المبارك لسنة 1445هجريا، وذلك حتي يتمكن المواطنون من أداء الصلاة في مواقيتها، والتقرب إلى الله، من خلال الإكثار من العبادات والطاعات والحرص على السنن والنوافل.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية لمحافظة المنيا، والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 الموافق 10 من شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 4:35 صباحا.

عدد ساعات الصيام اليوم في المنيا اليوم الأربعاء

وفي نفس اليوم سيتم رفع آذان المغرب في تمام الساعة 6:9 مساء، وبذلك تصل عدد ساعات الصوم في اليوم العاشر من شهر رمضان إلى 13:54، وستزيد مدة الصيام تدريجيا علي مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار.

أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء

وبعد تحديد موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 الموافق العاشر من شهر رمضان المبارك، يحرص الأهالي علي معرفة مواقيت الصلاة وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية سيكون آذان الظهر في تمام الساعة 12:4 مساءا، العصر 3:32 مساء، المغرب 6:9 مساءا، والعشاء 7:24 مساء.