يؤدي المسلمون فريضة الصيام منذ إطلاق أذان الفجر حتى غروب الشمس، لذا يترقب المواطنون موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأربعاء 20-3-2024، وذلك لصلاة المغرب في موعدها ولمعرفة موعد الإفطار في عاشر أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأربعاء 20-3-2024

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأربعاء سيكون في تمام الساعة 6:08 مساء، بينما موعد صلاة العشاء سيكون في تمام الساعة 7:26 مساء وموعد صلاة التراويح تكون بعدها بعدة دقائق، وبلغت عدد ساعات الصيام في عاشر أيام الشهر الكريم 13:55 ساعة.

موعد أذان المغرب اليوم في المنوفية

وحسب إمساكية شهر رمضان التي حددتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر يكون في تمام الساعة 4:32 صباحا، وموعد أذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:03 مساء، وموعد أذان العصر يكون في تمام الساعة 3:31 مساء، ومن المقرر أن تأخر موعد أذان المغرب ويتقدم موعد أذان الفجر مما يؤدي إلى زيادة عدد ساعات الصيام خلال الأيام المقبلة.