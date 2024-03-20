أسرار المطبخ.. كيف تصنع بسبوسة بجودة المحلات في بيتك

البسبوسة من أشهر الحلويات الرمضانية، التي يمكن تحضيرها في البيت بأقل التكاليف، دون الحاجه إلى شرائها من المحلات، وتوفير الكثير من الأموال، وذلك عبر معرفة سر نجاح البسبوسة وطريقة عملها مثل المحلات في التقرير التالي..

البسبوسة زي المحلات للشيف حسن

يحتاج تحضير البسبوسة مجموعة من المكونات الأساسية، التي لا يمكن الاستغناء عنها والموجودة داخل مطبخك ويمكن استعراض مقادير البسبوسة على طريقة المحلات فيما يلي:

3 أكواب من دقيق السميد.

2 ملعقة جوز الهند.

1 كوب زبادي بلدي كبير.

1/2 ملعقة بيكنج بودر.

3/4 كوب سمن.

3/4 كوب سكر.

ملعقة طحينة.

مكونات شربات البسبوسة للشيف حسن

2 كوب سكر.

2 كوب ونصف ماء.

نصف ليمونة.

طريقة تحضير البسبوسة مثل المحلات

سخني الفرن جيدا على حرارة مرتفعة، وفي وعاء كبير ضعي السميد والبيكنج بودر وجوز الهند سويا مع التقليب.

ضعي وعاء به السمن على النار للتسخين.

ضيفي إليه الزبادي مع السكر مع التقليب ليذوب تماما.

ضعي خليط السمن على خليط السميد مع التقليب حتى ينعم الخليط معك.

ادهني صينية الفرن بقليل من السمن، ومن ثم ادهنها بملعقة الطحينة.

تصب كمية البسبوسة في الصينية وتتساوي بأصابع اليد المبللة بالماء.

ضعي البسبوسة في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة إلى أن تستوي وتحمر وتنضج تماما.

عمل الشربات

وضع وعاء على النار به السكر والماء مع التقليب.

يترك حتى يغلي تماما وتعصر عليه الليمون وتترك تغلي حتى يعقد الشربات ويكون جاهزا.

بعد الخروج من الفرن اسكبي عليها الشربات المغلي مباشرة.

تغطى صينية البسبوسة حتى تبرد، ثم تقدم مع المشروبات الباردة أو الشاي الساخن، أو تقدم مع ملعقة من القشطة.

وصفة آخرى لعمل البسبوسة

2 كوب سميد.

نصف كوب دقيق.

نصف كوب سمنة.

كوب زبادي

للشربات

نصف كوب سكر

ملعقة كبيرة سمنة

فول سوداني.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة عمل البسبوسة العادية