موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 18-3-2024.. متى يكون الإفطار؟

في ثامن أيام شهر رمضان المبارك المبارك، كشفت وزارة الأوقاف السورية عن موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 18-3-2024، وذلك لمساعدة المسلمين على تجهيز موائد الإفطار.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية مواقيت وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 18-3-2024 لمساعدة المسلمين على تنظيم أوقاتهم وتأدية الصلوات الخمس.

موعد أذان المغرب اليوم في سوريا الاثنين 18-3-2024

وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 18-3-2024 في محافظة حلب يكون أذان المغرب عند الساعة 6:42 مساءً، وأما عن مواقيت الصلوات الأخرى فتكون صلاة الفجر 5:04 صباحًا، والشروق 6:37 صباحًا، وصلاة الظهر 12:40 مساءً، وصلاة العصر 4:06 مساءً، والعشاء 8:06 مساءً.

موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم

وعن موعد أذان المغرب في محافظة دمشق السورية اليوم الاثنين، سيكون عند الساعة 6:46 مساء، وأما عن صلاة الفجر 5:10 صباحًا، والشروق 6:40 صباحًا، وصلاة الظهر 12:43 مساءً، وصلاة العصر 4:10 مساءً، والعشاء 8:06 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في سوريا الاثنين 18-3-2024

وفي محافظة حماة السورية، سيكون موعد أذان المغرب اليوم الاثنين عند الساعة 6:44 مساءً، وأما عن صلاة الفجر 5:07 صباحًا، والشروق 6:39 صباحًا، وصلاة الظهر 12:41 مساءً، وصلاة العصر 4:08 مساءً، والعشاء 8:06 مساءً.