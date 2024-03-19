نشرت وزارة الأوقاف السورية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء، وذلك في تاسع أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 19-3-2024

في السطور التالية، ترصد الوطن لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء في العاصمة دمشق وكل المحافظات السورية.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 19-3-2024

بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك التي نشرتها وزارة الأوقاف السورية فإن موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء في العاصمة دمشق ومختلف المحافظات سيكون كالتالي:

دمشق 5:14

حلب 5:08

حمص 5:06

حماة 5:11

اللاذقية 5:14

دير الزور 5:01

الرقة 5:03

إدلب 5:10

درعا 5:15

طرطوس 5:14

الحسكة 4:52

السويداء 4:14

القنيطرة 5:07

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الثلاثاء 19-3-2024

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الثلاثاء الموافق تاسع أيام شهر رمضان المعظم في دمشق وجميع المحافظات السورية سيكون كالتالي:

دمشق 12:43

في حلب 12:39

في حمص 12:35

في حماة 12:41

في اللاذقية 12:45

في دير الزور 12:32

في الرقة 12:34

في إدلب 12:41

في درعا 12:43

في طرطوس 12:44

في الحسكة 12:24

في السويداء 11:41

في القنيطرة 12:34

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الثلاثاء 19-3-2024

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الثلاثاء في دمشق وجميع المحافظات السورية كالتالي: في دمشق 4:09

في حلب 4:05

في حمص 4:02

في حماة 4:08

في اللاذقية 4:11

في دير الزور 3:58

في الرقة 4:00

في إدلب 4:08

في درعا 4:10

في طرطوس 4:11

في الحسكة 3:50

في السويداء 3:08

في القنيطرة 4:01

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يكون موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء ووقت كسر الصيام والإفطار في دمشق وجميع المحافظات السورية هو كالتالي:

في دمشق 6:45

في حلب 6:43

في حمص 6:38

في حماة 6:44

في اللاذقية 6:48

في دير الزور 6:34

في الرقة 6:37

في إدلب 6:45

في درعا 6:46

في طرطوس 6:47

في الحسكة 6:27

في السويداء 5:45

في القنيطرة 6:38

موعد أذان العشاء في سوريا اليوم الثلاثاء 19-3-2024

موعد أذان العشاء في سوريا اليوم الثلاثاء، والذي يليه صلاة التراويح، أو صلاة قيام رمضان في دمشق وكل المحافظات السورية كالتالي:

في دمشق 8:15

في حلب 8:13

في حمص 8:08

في حماة 8:14

في اللاذقية 8:18

في دير الزور 8:05

في الرقة 8:06

في إدلب 8:15

في درعا 8:16

في طرطوس 8:17

في الحسكة 7:57

في السويداء 7:15

في القنيطرة 7:56

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الثلاثاء 19-3-2024

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الثلاثاء بحسب توقيت العاصمة دمشق سيكون 13 ساعة و29 دقيقة ويختلف من محافظة إلى أخرى فيما يزيد وقت الصيام يومين نحو دقيقة أو دقيقتين.