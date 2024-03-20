تعيش سوريا احتفالات باليوم العاشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 من هجرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، ويبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء 20-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد تناول السحور والإفطار وصلاة التراويح والقيام.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الأربعاء 20-3-2024

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في اللاذقية وأجوارها فسيؤذن الفجر في الساعة 05:08 صباحا وتشرق الشمس الساعة 06:41 صباحا، ويؤذن الظهر الساعة 12:45 مساء، ويؤذن العصر الساعة 04:12 مساء، بينما موعد أذان المغرب وموعد تناول الافطار الساعة 06:49 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 08:11 مساء، وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء 20-3-2024

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في حلب وأجوارها فسيؤذن الفجر في الساعة 05:02 صباحا وتشرق الشمس الساعة 06:36 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 12:40 مساء ويؤذن العصر الساعة 04:06 مساء بينما يؤذن المغرب وموعد تناول الافطار الساعة 06:43 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:07 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الأربعاء 20-3-2024

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في دمشق وأجوارها فسيؤذن الفجر في الساعة 05:09 صباحا وتشرق الشمس الساعة 06:39 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 12:43 مساء ويؤذن العصر الساعة 04:10 مساء بينما يؤذن المغرب وموعد تناول الافطار الساعة 06:46 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:07 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأربعاء 20-3-2024

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في حماة وأجوارها فسيؤذن الفجر في الساعة 05:05 صباحا وتشرق الشمس الساعة 06:37 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 12:41 مساء ويؤذن العصر الساعة 04:08 مساء، بينما يؤذن المغرب وموعد تناول الافطار الساعة 06:45 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:07 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الأربعاء 20-3-2024

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في حمص وأجوارها فسيؤذن الفجر في الساعة 05:06 صباحا وتشرق الشمس الساعة 06:37 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 12:41 مساء ويؤذن العصر الساعة 04:08 مساء، بينما يؤذن المغرب وموعد تناول الافطار الساعة 06:45 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:07 مساء وتليها صلاة التراويح.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الأربعاء 20-3-2024

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في درعا وأجوارها فسيؤذن الفجر في الساعة 05:10 صباحا وتشرق الشمس الساعة 06:40 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 12:43 مساء ويؤذن العصر الساعة 04:11 مساء، بينما يؤذن المغرب وموعد تناول الافطار الساعة 06:47 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:07 مساء وتليها صلاة التراويح.