مع تزايد نجاح مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي والذي يجسد شخصية عرب السويركي، تزداد متابعة الجمهور لمعرفة موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 10 على قناة ON Drama اليوم، والتي نكشف عنها في السطور التالية.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 10 على قناة ON Drama اليوم

من المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 10 على قناة ON Drama اليوم، في تمام الساعة 9 مساء، وتعاد الحلقة للمرة الأولي في تمام الساعة 12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

وتُذاع حلقات مسلسل حق عرب على شاشة قناة ON بطولة أحمد العوضي والذي يجسد شخصية عرب السويركي، ويأتي موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 10 على قناة ON اليوم في تمام الساعة الـ12 منتصف الليل، وتكون الإعادة في تمام الساعة 11:15 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا.

مفاجأت مسلسل حق عرب الحلقة 10

وتتوالي مفاجآت أحداث مسلسل حق عرب وتحقيقه ردود أفعال قوية في الشارع مع الجمهور وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما اكتشف عرب السويركي خدعة خطيبته له وإنهاء علاقتهما.