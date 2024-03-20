كشفت قنوات ON عن موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 10 في المواعيد التالية.

موعد إعادة مسلسل حق عرب علي قناة ON Drama الحلقة 10

ينطلق موعد إعادة مسلسل حق عرب علي قناة ON Drama الحلقة 10، في تمام الساعة 12 ظهرًا والتي تكون الإعادة الأولى للمسلسل، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الساعة 3 عصرًا.

كما يأتي موعد إعادة مسلسل حق عرب علي قناة ON الحلقة 10، في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة والربع صباحًا.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب يشارك في بطولته عددًا كبيرًا من الفنانين وهم أحمد العوضي، ورياض الخولي، وسلوى عثمان، ووفاء عامر، وأحمد صيام، ووليد فواز، ودنيا المصري، وكارولين عزمي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.