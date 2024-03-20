مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9.. بهجت يواجه التنمر في سنتر الدروس الخصوصية

قرر الفنان يحيى الفخراني الذي يجسد دور بهجت الحديث مع طلاب سنتر الدروس الخصوصية، بعد أن تعرض خلال الحلقات السابقة للعديد من المواقف السيئة وتعامل الطلاب بشكل سيء مع بعضهم البعض، إلى جانب بعض حالات التنمر والذي وصلت في بعض الحالات إلى حد حدوث نوبة من الصرع.

يحيى الفخراني يتحدث مع الطلاب عن السلوكيات الجيدة

وخلال أحداث الحلقة رقم 9 من مسلسل عتبات البهجة تحدث بهجت مع بعض الطلاب عن السلوكيات الجيدة التي يجب أن يتحلوا بها، وطلب منهم الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة، وأن يكونوا قدوة حسنة في المجتمع، لكنه تعرّض لمناقشات حادة مع الطلاب، ورفض بعضهم كل ما قاله بهجت، وأخذ بعض الطلاب هذه النصائح على أنه يريد منهم ترك سنتر الدروس الخصوصية.

عمر يتحدث مع جميلة بفتور

كما شهدت علاقة أحفاد بهجت تطورات وأحداث، وتواصلت جميلة مع صديق شقيقها عمر لكي تتحدث مع شقيقها، وذهبت إلى منزله ولكن شقيقها استقبلها بحالة من الفتور ووافق على دخولها، ولكن الحوار لم يستمر بينهما إلا بضع الدقائق بعد أن حذرها من التواصل مرة أخرى مع أحد الشباب الذي ظهر في صور معها على هاتفها الشخصي، لترحل جميلة سريعًا من هذا المكان، دون أن تقنع شقيقها بالعودة للمنزل مرة أخرى.