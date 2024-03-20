مسلسل عتبات البهجة الحلقة 10.. خيانة صلاح عبدالله لزوجته

لا يزال مسلسل عتبات البهجة للفنان يحي الفخراني، وصلاح عبدالله، يشغل متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان، بعدما اشتعلت الأحداث في الحلقة التاسعة عندما بدأ الفنان صلاح عبدالله في علاقة عاطفية مع أحد السيدات دون علم زوجته، حتى اتفقا سويًا على المقابلة في أحد الكافيهات لتبادل الحديث.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9

كما شهدت الحلقة، عودة الفنان صلاح عبد الله بعد أن انتهى من سهرته وقابلته زوجته عالية «سماء إبراهيم»، لتزيد الشكوك بينهما، ما نشبت بينهم مشادة كلامية بينهما بسبب مراقبتها، ليتساءل العديد من متابعي مسلسل عتبات البهجة، عن هل تتأكد زوجة الفنان صلاح عبدالله من خيانته لها ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة حلقة 9؟

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc

وستعرض الحلقة 9 من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc، في تمام الساعة 6 وربع مساء للعرض الأولى للحلقة، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، و5 صباحا يوميا.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة حول «بهجت الأنصاري» الذي يعيش رفقة أحفاده، والعمل من بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.