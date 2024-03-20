موعد عرض الحلقة 10 مسلسل صدفة.. ريهام حجاج مهددة بسبب إثبات نسبها

ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل صدفة، عبر قنوات المتحدة المختلفة، بعد أن فجرت صدفة مفاجأة كبيرة حول علاقتها بالفنان خالد الصاوي، وأنه والدها الذي رفض الاعتراف بنسبها منذ 30 عاما.

وقرر خالد الصاوي، تهديد صدفة خلال الحلقة الماضية، فور معرفته بالأمر، وأنكر كل ما سمعه منها.

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل صدفة

يأتي موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 10 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 10 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

بينما تأتي الحلقة 10 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.