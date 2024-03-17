معلومات عن نوة الشمس الكبرى.. أول التغيرات الجوية في شهر رمضان

يستعد المصريون لاستقبال أول النوات والتقلبات الجوية خلال شهر رمضان بعد أيام من الاستقرار النسبي في حالة الجو، إذ تستقبل البلاد نوة الشمس الكبرى، والتي بدأت من اليوم الأحد، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتشتهر بظواهر جوية عديدة، كما أنها معروفة بالنوة العنيفة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية وميناء الإسكندرية.

وغدًا الاثنين هو ذروة نوة الشمس الكبرى، وفي السطور التالية، أبرز المعلومات عن نوة الشمس الكبرى:

معلومات عن نوة الشمس الكبرى

- جدول نوة الشمس الكبرى محافظة الإسكندرية اليوم الأحد.

- تصل فرصة سقوط الأمطار فيها حتى الثلاثاء المقبل 19 مارس الجاري، وتصل نسبتها إلى 30%، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

- تتميز نوة الشمس الكبرى بنشاط كثيف للرياح.

- تتميز أيضًا بهبوب رياح جنوبية شرقية وأمطارا غزيرة، خاصة على محافظة الإسكندرية.

- سُميت نوة الشمس الكبرى بهذا الاسم، بسبب أن الشمس تسطع فيها بقوة خلال ساعات النهار والذروة.

- ترتفع الأمواج خلال أيام النوة، كما تتوقف رحلات الصيد والملاحة البحرية.

طقس غدًا الاثنين ونوة الشمس الكبرى

وغدًا الاثنين يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، بينما يكون مائل للدفء على جنوب سيناء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وتتعرض البلاد أيضًا لأمطار متوسطة ورعدية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد يمكن أن تصل لحد السيول.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 مئوية، بينما السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري 19 درجة مئوية، وسيناء ومحافظة البحر الأحمر 26 درجة مئوية، بينما شمال الصعيد 23 مئوية وجنوبه 24 مئوية.

وترتفع الأمواج غدًا الاثنين في البحر المتوسط، وتكون بين 1.5 إلى 2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، بينما البحر الأحمر، ترتفع فيه الأمواج أيضًا وتكون بين 1.5 إلى 2.5 متر، بينما الرياح شمالية غربية وجنوبية شرقية.

ارتفاع درجات الحرارة نهاية الأسبوع

وترتفع درجات الحرارة مرة أخرى بداية من نهاية الأسبوع الجاري، لكن تتعرض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية إلى شبورة مائية كثيفة.