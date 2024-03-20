أزمة كبيرة نشبت بين إنجي «ناهد السباعي» خطيبة عزيز «حسن الرداد»، بعد رفضها تطليقه عن طريق المحكمة من محارب للضرر وفق رغبة والدها الذى يريد تزويجها بشخص آخر، وبعد ضغط والدها لم تجد أمامها سوى الهرب والذهاب للإقامة في منزل عائلة محارب، وحاول والدها أخذها بالقوة وإعادتها إلى منزله، إلا أنّ الجيران وقفوا إلى جانبها، وتستمر الأحداث الليلة من مسلسل محارب الحلقة العاشرة بطولة حسن الرداد وناهد السباعي وأسما إبراهيم.

مسلسل محارب الحلقة 10.. ناهد السباعي تهرب من منزلها

وخلال أحداث مسلسل محارب، يلجأ «عنتر» زوج «إنجي» الجديد إلى الدجل والشعوذة كي تكره محارب وتوافق على إتمام الطلاق منه والزوج منه، خاصة في ظل رفضها الشديد له، ولجوئها للعيش في منزل محارب مع باقي أفراد أسرته، وتستمر الأحداث في مسلسل محارب الحلقة العاشرة التي تعرض يوميا حصريا على قنوات سي بي سي.