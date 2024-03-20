تعرض محارب خلال أحداث المسلسل لموقف كان من شأنه إنهاء الصراع الدائرة بينه ورجل الأعمال محمود العزازي، ونجله رامي المتهم بدهس والدة محارب، لكن رصاص مجهول أطلق تجاه العزازي ومحاميه غير مسار الصراع وزاده تعقيدا؛ لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة العاشرة.

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة العاشرة

وأعلنت قناة سي بي سي مواعيد عرض مسلسل محارب في رمضان 2024 الحلقة العاشرة، على النحو التالي:

- يعرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 صباحًا والثانية 3:45 مساءً.

ويذاع مسلسل محارب الحلقة 9 على قناة cbc حصريا، وهي القناة الوحيدة الناقلة للمسلسل.

قصة مسلسل محارب

يعد مسلسل محارب واحدا من المسلسلات الطويلة فئةالـ30 حلقة والذي يتسمر عرضه طوال شهر رمضان 2024، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي، ونرمين الفقي ومنة فضالي وسلوى عثمان، وعابد عناني وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود الليثي.

وتدور قصة مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي حول الشاب محارب الذي تتغير حياته بعد وفاة والده نتيجة دهس شاب لها، إذ يضطر لمواجهة بطش رجل الأعمال، الذي يتصارع محاميان على الحصول على امتياز إدراة مجموعة شركاته ويكون محار هو كلمة السر للحصول عليها عن طريق مساومته للتنازل عن حق والدته.