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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 10 على cbc وcbc دراما اليوم

كتب:

انتصار الغيطانى
03:01 م | الأربعاء 20 مارس 2024
موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 10 على cbc وcbc دراما اليوم

موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 10 على cbc وcbc دراما اليوم

تتواصل الأحداث اليومية والسريعة في مسلسل محارب، إذ أصبحت أكثر أثارة بعد وصول محارب إلى عائلته في الصعيد وإتمامه الصلح معهم بعد 20 عامًا من المقاطعة وذلك بمساعدة الجدة الكبيرة.

على الجانب الآخر، يستمر حسام المحامي «أحمد زاهر» وجيهان «نيرمين الفقي» في الضغط على رامي العزازي حتى لا يغير أقوله أمام النيابة ويصر على اتهام محارب بأنه من عمل كمين لولده ولوصفي المحامي وقتلهما، وذلك ضمن أحداث الحلقة 10 التي تعرض على cbc وcbc دراما اليوم.

موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 10 على cbc وcbc دراما اليوم

وعن موعد إعادة عرض مسلسل محارب الحلقة 10 على قناة cbc اليوم، فتكون الإعادة الأولى للحلقة 10 الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحا.

أما موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 10 على cbc دراما اليوم، فيكون مرتين،  الأولى الساعة 3:45 مساءً، والثانية في الساعة 5:15 صباحا.

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