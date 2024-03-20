تتواصل الأحداث اليومية والسريعة في مسلسل محارب، إذ أصبحت أكثر أثارة بعد وصول محارب إلى عائلته في الصعيد وإتمامه الصلح معهم بعد 20 عامًا من المقاطعة وذلك بمساعدة الجدة الكبيرة.

على الجانب الآخر، يستمر حسام المحامي «أحمد زاهر» وجيهان «نيرمين الفقي» في الضغط على رامي العزازي حتى لا يغير أقوله أمام النيابة ويصر على اتهام محارب بأنه من عمل كمين لولده ولوصفي المحامي وقتلهما، وذلك ضمن أحداث الحلقة 10 التي تعرض على cbc وcbc دراما اليوم.

موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 10 على cbc وcbc دراما اليوم

وعن موعد إعادة عرض مسلسل محارب الحلقة 10 على قناة cbc اليوم، فتكون الإعادة الأولى للحلقة 10 الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحا.

أما موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 10 على cbc دراما اليوم، فيكون مرتين، الأولى الساعة 3:45 مساءً، والثانية في الساعة 5:15 صباحا.