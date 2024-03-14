مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 بطولة عصام عمر وأحمد داش.. المحامي وراء موت البرنس

مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 بطولة عصام عمر وأحمد داش، تشهد حلقة الليلة استمرار حالة من القلق والتوتر التي سيطرت على الشقيقين حسن «أحمد داش»، وعلي والذي يؤدي دوره «عصام عمر» بعد موت والدهما بشكل مفاجئ في الحلقة الثالثة التي عرضت مساء أمس، خاصة بعد السر الخطير الذي أخبرهما به وتعرضه للتهديد من جانب مجهولين.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 بطولة عصام عمر وأحمد داش

تعرض 4 شبكات فضائية أكثر من مرة يوميا مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 بطولة عصام عمر وأحمد داش، وهو من نوعية الدراما الاجتماعية السريعة التي تدور أحداثة فى 15 حلقة فقط، ويشارك في البطولة كلا من بسمة وصابرين ومحمود البزاوي «البرنس» الذى ظل أكثر من 20 عاما يعيش حياة مزدوجة بين زوجتين «نعمات» بسمة، وإحسان «صابرين» اللتان تكتشفان بعد 20 عاما أنهما متزوجتان من نفس الشخص الذى يعيش معهما باسمين مختلفين، ولديه أبناء من كلا منهم، وعندما يتعرض لأزمة صحية تدخله إحدى المستشفيات لا يستطيع أن يمنع الحقيقة من الظهور، ويتم قتله من جانب احد المحامين الذي كان يسعى وراءه.

موعد الحلقة الرابعة من مسار إجباري الليلة بعد الإفطار

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري 6:05 مساء على cbc.

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري 11:15 مساء على قناة الحياة.

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري 10:30 مساء على قناة ON.

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري 12 منتصف الليل على القناة الأولى.