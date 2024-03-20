بعد ظهورها في غرفة الجواري بمسلسل الحشاشين.. معلومات عن سوزان نجم الدين

بإطلالة تشبه إطلالات ساكني الجبال و«الغجر» لفتت النجمة سوزان نجم الدين، الأنظار بظهورها خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل الحشاشين، وهي تؤدي شخصية ألينار، المسؤولة عن عدد كبير من الجاريات الحسناوات، والتي تستغلهنّ لمصحلة حسن الصباح.

سيحون يطلب من سوزان نجم الدين تجهيز الجواري كحوريات

وخلال أحداث حلقة أمس، من مسلسل الحشاشين، كشفت سوزان نجم الدين، عن وجهها، بعدما ظهرت رفقة «زيد ابن سيحون» أحمد عيد، الذي طلب منها تجهيز الجاريات ليصبحنّ كحوريات الجنة، محذرها من إفشاء السر حتى لا يكون مصيرها النار، تنفيذا لتوجيهات من «حسن الصباح» كريم عبدالعزيز.

وخلال أحداث الحلقة، تدخل «إلينار» سوزان نجم الدين إلى غرفة الجواري، والتي تتواجد بداخلها «نورهان» سارة الشامي، و«ناظ» نور إيهاب، وعدد من الجاريات، وتطلب منهما التزين ليشبهنّ الحور العين، مؤكدة إن طاعتها واجبة وعصيانها نهايته الموت.

سوزان نجم الدين تتصدر منصة إكس

وخلال ساعات، تصدرت الفنانة سوزان نجم الدين، منصة «إكس» عقب مشهدها المثير في الحشاشين.

من هي سوزان نجم الدين بعد ظهورها في الحشاشين؟

- ممثلة سورية.

- ولدت سوزان نجم الدين في إحدى بلدات الساحل السوري «الدريكيش» في 24 نوفمبر 1966.

- درست الهندسة المعمارية في جامعة دمشق.

- بدأت مشوارها في مجال الفن، خلال الجامعة، بعدما انضمت إلى فرقت زنوبيا المسرحية، ثم الدراما.

- حصلت على أول دور لها في مسلسل الدخيلة عام 1992، ومن ثم شاركت في مسلسل «نهاية رجع شجاع».

- عاشت سوزان في بلدتها حتى حصلت على شهادة الثانوية العامة.

- انتقلت إلى دمشق ودرست الهندسة المعمارية وحصلت على المرتبة الأولى على دفعتها.

- عملت كمهندسة في التلفزيون السوري ومدرسة في الجامعة ومحاضرة في قسم التصميم.

- تزوجت من رجل الأعمال سراج الأتاسي ولديها 4 أبناء وهم سهير، سارة، حيان، وحازم، ثم انفصلت عنه عام 2014.

سوزان نجم الدين تروّج لمسلسل الحشاشين

جدير بالذكر أنَّ الفنانة سوزان نجم الدين كانت كشفت عن شخصيتها، خلال مسلسل الحشاشين رمضان 2024، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ونشرت حينها سوزان نجم الدين البوستر الدعائي، كشافة عن شخصيتها، قائلة: «انتظروني في شخصية ألينار في مسلسل الحشاشين».