طريقة عمل صوص الفراولة للكنافة في المنزل.. 3 مكونات فقط

أصناف مختلفة من الحلوى والمأكولات، تحرص ربات المنازل على إعدادها لأسرتها خلال شهر رمضان، إذ تكثر خلال الشهر الفضيل العزائم المختلفة، ومن أشهر الصوصات التي تستخدمها السيدات خلال إعداد الحلويات، صوص الفراولة كونه سريع التحضير وخفيف ويعطي مذاقًا مميزًا للأطعمة سواء للكيك أو الكنافة أو القطايف، ويحبه الكبار والصغار ولا يختلفون على طعمه، وخلال التقرير التالي، نوضح للسيدات طريقة عمل صوص الفراولة للكنافة، على خطى الشيف غادة التلي في برنامجها على «سي بي سي».

مكونات صوص الفراولة للكنافة

- المقادير:

2 كوب فراولة

4 ملاعق كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل صوص الفراولة للكنافة في المنزل

- لتحضير صوص الفراولة للكنافة، اغسلي الفراولة بشكل جيد وقطعيها بشكل متساوي، ثم ضيفي السكر للفراولة والفانيليا في إناء، واغلي المكونات على نار متوسطة، واحرصي على التقليب المستمر.

- خلال التقليب، اهرسي الفراولة بملعقة خشبية، ثم اتركيها على النار لمدة 15 دقيقة حتى تحصلي على قوام ثقيل قليلًا، وبعد ذلك، ارفعيها من على النار واطحني كمية من الصوص وأعيديه مرة أخرى لباقي الصوص.

- ادخلي صوص الفراولة قليلا في الثلاجة حتى تحضري الكنافة، وبعدها اخرجيه وزيني به الكنافة من الوسط وعلى سطحها.

طريقة أخرى لتحضير صوص الفراولة

- المكونات:

2 كوب فراولة

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة ماء بارد

5 ملاعق كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة نشا

- ضعي الفراولة في إناء على نار هادئة، وضيفي لها السكر وقلبيها، واتركيها على النار حتى تسيح، ثم ضيفي عصير الليمون، واستمري في التقليب.

- ضعي ملعقة النشا مع الماء في طبق وقلبيهما، ثم ضيفي خليط للفراولة وقلبيه حتى الغليان وارفعيه من على النار،ن واتركي الصوص يبرد قبل وضعه على الكنافة.