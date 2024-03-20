ملخص أحداث الحلقات التاسعة من مسلسلات الأطفال: ظهور بروفيسورة في يحيى وكنوز

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن ملخص أحداث الحلقات التاسعة من مسلسلات الرسوم المتحركة للأطفال «الأنيميشن» المُذاعة خلال شهر رمضان المبارك.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل نورا

وشهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل نورا، بحوار بينها وبين صديقتها «جميلة» حول نشر «يارا» صديقتهم لفيديو، ثم تظهر «يارا» فجأة وتستأذن من «نورا» في أن تتحدث معها لكنها ترفض، وتتهم «يارا»، «جميلة» بأنها هي التي أشعلت الخصام بينهما، ولكن «جميلة» ترد بأنها كانت تتحدث مع «نورا» للصلح بينها وبين «يارا».

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل سر المسجد

وفي الحلقة التاسعة من مسلسل سر المسجد، كان هناك حديث بين «الشيخ صلاح» و«سيف» بعدما ساعده «سيف» وأصدقائه على رجوع التطبيق للعمل مرة أخرى، وبعد شكر الشيخ صلاح له، سأله سيف هل يمكن الصلاة في أي وقت؟،فأجاب عليه بأن هناك صلوات مفروضة وصلوات سنة.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل يحيى وكنوز

كما بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل يحيى وكنوز بظهور بروفيسورة «جميلة» وهي تتكلم مع أفراد العصابة التي تريد أن تغير في أحداث الزمن القديم عن «يحيى» وأنها تريد أن تتقرب منه لتصل إلى ما تريده.