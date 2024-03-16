دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الخامسة من مسلسلات الأطفال

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقة الخامسة من مسلسلات الأطفال.

مسلسل «سر المسجد»

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل «سر المسجد»، محاولات الفيروس غلباوي للاستيلاء على الساعة الرقمية المملوكة لسيف، بعد أن تنازل عنها لصالح التاجر للحصول على الرمز وإعادته للمسجد.

مسلسل «يحيى وكنوز 3»

الحلقة الخامسة من مسلسل «يحيى وكنوز 3» شهدت أهمية عمل الفيديوهات التي تشرح التاريخ المصري، وقال يحيى إن «الكل لازم يفتخر دائما إنه مصري، والأجداد ضحوا بحياتهم عشان يبقوا مصريين».

مسلسل الكارتون «نور والكوكب السعيد»

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكارتون «نور والكوكب السعيد»، حديث الضابط ليحيى ورامي والكائن الفضائي، قائلا لهم إنه لا يصلح عمل محضر باختفاء زهرة إلا بعد مرور 24 ساعة، ورد عليه يحيى بأنها كانت متواجدة معهم واختفت.