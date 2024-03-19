ملخص أحداث الحلقات الثامنة من مسلسلات الأطفال.. أبرزها سر المسجد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن ملخص أحداث الحلقات الثامنة من مسلسلات الأطفال المذاعة خلال شهر رمضان المبارك.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل سر المسجد

وأفاد التقرير، بأنّ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل سر المسجد، بدأت بحوار بين سيف وياسين وشروق وطلب ياسين منهم المساعدة للعثور على عشب معين بهدف إنقاذ جدتهم ووافقت شروق وسيف لمساعدة ياسين، وأثناء بحثهم تمكن القرد ميمون من العثور على العشب، وأثناء الحلقة دار شرح الشيخ صلاح لياسين عن أركان الصلاة.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل يحيى وكنوز

وتابع التقرير، أن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل يحيى وكنوز بدأت بمشهد إعدام يحيى وكنوز والأستاذ فضولي ويختار الحراس فضولي للإعدام أولاً ولكن في آخر لحظة يذهب سينو الذي يأتي بالملك بسمتيك الأول الذي تذكر شكل يحيى، وأخذهم قبل إعدامهم إلى القصر، وقال يحيى للملك أنّهم من زمن آخر وشرح له سبب وجودهم.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل نورة

وأضاف التقرير، أنَّ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل نورة بدأت بسؤال والدت نورة لها عن الطريقة التي تصرفت بها مع صديقتها يارا، فردت نورة على والدتها بأنها هي التي صورت ونشر الفيديو فعاتبتها والدتها وقالت لها إن رد الأذى بالأذى هو فعل خاطئ.