أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء 20-3-2024

استقرت أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء 02-3-2024 في الأسواق، حيث بلغ سعر الأرز «عريض الحبة» نحو 18 ألفًا و900 جنيه للطن، بينما سجل «رفيع الحبة» نحو 18 ألفا و100 جنيه للطن، بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية مقارنة بما كانت عليه الأسعار الإسبوع الماضي .

حملات على الأسواق لاتأكد من الالتزام بالتسعيرة

وتواصل أجهزة الدولة حملاتها المكثفة على الأسواق خلال شهر رمضان للتأكد من التزام التجار بالتسعيرة المقررة من قبل الجهات المختصة بالنسبة لأسعار الأرز الشعير وغيرها من السلع الغذائية ذات الرواج الكبير واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخارجين على القانون.

أسعار الأرز الشعير اليوم

قال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية لـ«الوطن»، إنّ أسعار الأرز الشعير في حالة هبوط ملحوظ بسبب توفير كميات كبيرة منه في الأسواق بعد أشهر قليلة من انتهاء موسم الحصاد.

سعر الأرز المعبأ

سجل سعر الأرز المعبأ نحو سعر 28 جنيهًا للكيلو داخل مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، وتوجد كميات كبيرة منه في السلاسل التجارية والمحال التجارية، وتتوافر الكميات التي تحتاجها الأسر المصرية دون حدود.