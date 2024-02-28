أسعار الأرز الشعير اليوم في المحافظات.. تراجع وانخفاض كبير

تراجعت أسعار الأرز الشعير، والأبيض الحر والمعبأ في مختلف المنافذ والأسواق اليوم بالمحافظات، فيما تكثف الغرف التجارية والتموين من طرح كميات كبيرة منه في مختلف فروع معارض أهلا رمضان 2024 بكافة المحافظات بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات بها إلى 30%، فيما تراجعت أسعاره اليوم أيضًا داخل هذه الفروع.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار الأرز الشعير اليوم، وذلك بعد انخفاضه بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأعلنت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، في بيان لها، أسعار الأرز الشعير اليوم، إذ جاءت الأسعار كالآتي:

سعر طن الأرز الشعير اليوم «رفيع الحبة».. يتراوح ما بين 16 وحتى 18 ألفًا و500 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم «عريض الحبة».. سجل ما بين 19 ألفًا وحتى 19 ألفًا و500 جنيه.

كم سعر كيلو الأرز الأبيض؟

وأوضح مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم شهد انخفاضًا في الأسعار مثل باقي السلع والدواجن التي انخفضت إثر انهيار أسعار الدولار في السوق الموازية بعد الصفقة الكبرى.

وأشار إلى أنّ سعر كيلو الأرز الأبيض تراجع بقيمة جنيهن، إذ يتراوح سعر الكيلو ما بين 28 وحتى 30 جنيهًا، مؤكدًا إنّه يتم ضخ كميات كبيرة من الأرز في مختلف فروع معارض أهلا رمضان 2024 بصورة يومية لتوفير المطلوب أمام المواطنين قبل انطلاق شهر رمضان المبارك.

طن الأرز الشعير كم كيلو أرز أبيض؟

وبعد تبييض طن الأرز الشعير يتحول إلى نحو 600 وحتى 700 كيلو جرام من الأرز الأبيض، وتتوقف كمية تصفية طن الأرز الشعير حسب نوع الأرز إذا كان عريض أو رفيع الحبة، فضلًا عن طريقة ضرب الأرز، والأجهزة المستخدمة في ضربه.

كم كيلو في أردب الأرز؟

وفيما يخص كم كيلو في أردب الأرز، فإنّ أردب الأرز الأبيض يبلغ نحو 125 كيلو جرامًا.