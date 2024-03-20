مسلسل صدفة الحلقة 10.. هل ينفذ خالد الصاوي تهديده لـ ريهام حجاج؟

تشهد أحداث اليوم من مسلسل صدفة الحلقة 10 العديد من الأحداث المشوقة، بعدما كشفت ريهام حجاج عن أنها سُجلت منذ 30 عامًا باسم والدتها، بعدما رفض خالد الصاوي الاعتراف بها وبنسبها، لتكشف السر الذي يجمعها به، وسبب مراقبتها له.

وواجهت ريهام حجاج «صدفة» خالد الصاوي بسرها، وكشفت أمامه عن هويتها، الأمر الذي قابله في البداية بسخرية ثم تهديد، إذ هددها بشكل صريح حال عدم الابتعاد عنه سينتقم منها، حتى طلبت منه إجراء تحاليل dna.

موعد مسلسل صدفة الحلقة 10

يأتي موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويأتي العرض الثاني على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 10 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

وتأتي الحلقة 10 من مسلسل صدفة، على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.