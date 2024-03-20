أفضل أماكن سحور في الفيوم بشهر رمضان.. أسعار تبدأ من 40 جنيها

يتجه المواطنون في شهر رمضان إلى البحث عن أفضل أماكن سحور في الفيوم تكون بأسعار مناسبة لأفراد الأسرة، مثل الخيم الرمضانية أو المطاعم التي تقدم وجبات سحور مميزة تناسب مختلف الأذواق، فضلا عن عربات الفول الشعبية التي تضع الجلسات الصغيرة في محيطها، وهناك أيضا المحال الراقية في أحياء مصر الفخمة، وبين هذا وذاك يقبل الجميع على تناول السحور في أجواء رمضانية مبهجة.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أفضل أماكن سحور في الفيوم بشهر رمضان 2024 والتي تناسب مختلف الفئات والمستويات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أفضل أماكن سحور شعبية في الفيوم

توجد العديد من عربات الفول التي تدخل ضمن أفضل أماكن سحور شعبية في الفيوم، إذ توفر وجبات سحور بأسعار تبدأ من 40 جنيهًا شاملة طبق فول من اختيارك، وطعمية ساخنة، وبطاطس محمرة، بالإضافة إلى الجرجير والباذنجان والمخلل والزبادي.

وتعد أشهر أماكن السحور الشعبية في الفيوم بوسط البلد، وحي الجامعة، وشارع جمال عبد الناصر، والبوستة، والحواتم، والسلخانة، والكيمان، والمشتل.

أفضل أماكن سحور راقية بالفيوم

وتتنافس المطاعم الكبرى على توفير أفضل أماكن سحور راقية بالفيوم، إذ تُقيم خيّم رمضانية مبهجة تزينها الفوانيس والزينة والإضاءات، وتوفر الكثير من وجبات السحور المميزة بأسعار تصل إلى 90 جنيهًا، بينها عدد من المطاعم السورية.

وتنتشر أفضل أماكن السحور الراقية بالفيوم، في مناطق كورنيش باغوص، ودلة، والسواقي، وشارع أحمد شوقي، وطريق الدائري وقرب ميدان عبد المنعم رياض، إذ منها ما توفر خيما بداخلها قعدة بدوية مميزة، وتقدم السحور بشكل راقٍ وسط أطباق مزينة بالخضراوات وأنواع مختلفة من السلطات.

كيدز إيريا لسحور هادئ

وتحرص العديد من أماكن السحور في محافظة الفيوم، على توفير منطقة ألعاب للأطفال بها العديد من الأنشطة الترفيهية لأبنائك، تتضمن الأرجوحة والزحليقة وغيرها، لتتمكن الأسرة من تناول سحورها بهدوء ويستمتع الأطفال باللهو واللعب.

ما هو أفضل سحور في رمضان؟

وأوضح الدكتور محمد عبد الله كامل، استشاري الباطنة العامة والكلى، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ أفضل سحور في رمضان، يتضمن الزبادي، والبيض، والفول، والخيار، والشوفان، وهي أطعمة صحية ولا ترهق المعدة أثناء الصيام، مع الابتعاد عن الأطعمة المالحة، وشرب كميات مياه مناسبة، وتجنب تناول الكافيين أيضًا نظرًا لأنّه مدر للبول.