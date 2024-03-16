وجبات سحور اقتصادية وغير تقليدية.. «هتخليك مش جعان»

تُعد وجبة السحور من وجبات الطعام الأساسية خلال شهر رمضان، فهي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة، والعناصر الغذائية الضرورية أثناء الصيام، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير وجبات سحور اقتصادية، وفي نفس الوقت تساعد الشخص على تجنّب الشعور بالجوع والعطش أثناء فترة الصيام.

هناك العديد من وجبات السحور الاقتصادية التي تساعد الشخص على عدم الشعور بالعطش والجوع خلال الصيام، والتي منها كرات بطاطس بالبيض المسلوق، يتمكن تحضيرها من خلال الخطوات التالية، وفقا لما ذكر موقع «سي بي سي» سفرة:

المقادير

بطاطس مسلوقة مهروسة

بيض مسلوق

ثوم

كاري

كركم

دقيق

بيض

بقسماط

ملح وفلفل

زيت للقلي

خطوات التحضير

في البداية يتم خلط البطاطس المسلوقة المهروسة مع الثوم والكاري والكركم.

يشكل الخليط حول البيض المسلوق.

يقلب في الدقيق ثم خليط البيض المخفوق مع الملح والفلفل الأسود ثم البقسماط.

يتم قلي الكرات في الزيت.

وجاءت من ضمن وجبات السحور الاقتصادية هي فول بالبيض المسلوق والكزبرة، والذي يمكن تحضيره من خلال الخطوات التالية:

فول مدمس

3 بيض مسلوق

كزبرة خضراء مفرومة

2 ملعقة سمن

ملح

كمون ناعم

ثوم مفروم

جبنة شيدر

خبز بلدي

خطوات التحضير

في البداية يتم تتبيل الفول بالكمون والملح والفلفل الأسود

يضرب في الكبة الثوم المفروم والكزبرة الخضراء

يشوح خليط الكزبرة في السمنة في إناء على النار حتى يتحمر الثوم

يفتت البيض المسلوق ويرش بالملح والفلفل الأسود

يضاف خليط البيض لخليط الكزبرة

يضاف الفول المدمس ويقلب كل الخليط على النار

يوضع الخليط في الطاجن

تضاف الجبنة الشيدر على الوجه

يوضع الطاجن في الفرن حتى تسيح الجبنة.

الزبادي البلدي من ضمن الوجبات الاقتصادية التي يمكن تناولها في السحور، إذ يمكن تحضيرها في المنزل من خلال المكونات التالية: