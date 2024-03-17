وجبة سحور تكافح الجوع.. كيف تحافظ على شعور الشبع لأطول وقت؟

تعد وجبة السحور أساسية للصائمين خلال شهر رمضان، لأنها تساعد على مقاومة الجوع خلال ساعات الصيام الطويلة، ولتسهيل العمليات الحيوية والأنشطة الحياتية، ومن الأفضل تأخيرها لقرب أذان الفجر، وأن تحتوي على أطعمة تساعد على الشعور بالشبع والعناصر الغذائية الضرورية للتحكم في مستوى السكر في الدم، وعدم دخول الشخص في حالة من التعب خلال فترة الصيام، وخلال السطور التالية نستعرض وجبة سحور تكافح الجوع.

وجبة سحور تكافح الجوع

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، وجبة سحور تكافح الجوع، كما أوضح استشاري التغذية العلاجية، الدكتور شادي عبد العال، يمكن للسحور أن يحتوي على «التمر والفول والبيض والبطاطس المسلوقة»، للاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة بها، ويبقي الشخص على شعور الشبع لأطول وقت.

- التمر: حال كنت لا تستطيع تناول الطعام خلال وجبة السحور، فيمكنك تناول التمر، لأنه غني بالألياف ويمد الجسم بالطاقة اللازمة خلال فترة الصيام، وحتي إذا تناولت سحورك، تناول التمر حتى يساعد على مستوي السكر في الدم خلال الصيام.

البيض والفول

- البيض: يحتوي على البروتينات التي تزيد نشاط الجسم، لأنه يحتوي على سعرات حرارية بسيطة، كما أنه يمد الصائم بطاقة عالية طوال فترة الصيام.

- الفول: يعد الفول من أهم عناصر وجبة السحور، ومصدر مهم للبروتين النباتي، كما أنه يمليء المعدة، ويسبب الشعور بالشبع لساعات طويلة بعد الصيام عن الطعام، وتمنح البروتينات الموجودة بالفول القدرة التي تساعد على تحمل المجود والعمل، كما يفضل استبدال وزيت الزيتون بدلًا من العادي، الملح بعصير الليمون.

- البطاطس المسلوقة: تعد مصدر للعديد من المعادن والفيتامينات، وتحتوي على نسبة عالية الكربوهيدرات ومن الماء وكميات معتدلة من الألياف والبروتين، ولا تحتوي على دهون، وتمد الجسم باحتياجاته وتساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.