تطور الصراع في مسلسل صيد العقارب منذ عرض الحلقات الأولى، بين عائلة الحاج إسماعيل الغول «رياض الخولي»، والحاج حسن ضرغام «أحمد ماهر»، بعد قتل نجل الثاني، لتتطور الأحداث بمحاولة قتل «ضرغام»، لينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب، على قناة cbc اليوم.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب

سيطرت مشاعر الانتقام على «عايدة» غادة عبد الرازق، خلال الحلقات الماضية من مسلسل صيد العقارب، بعدما تسببت عائلة إسماعيل الغول «عائلة زوجها» في قتل شقيقها «علي» وتدبير حادث سير لوالدها أدى لدخوله المستشفى في حالة حرجة، وشلله مدى الحياة، واتفاقها مع ريمون على أنّها ستكلفه بمهمة قريبًا، وانتهت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب على تنفيذه للمهمة التي كلفته بها وهي خطف فتاة لم يتضح من هي، ونستعرض في التقرير التالي موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 10 على قناة cbc اليوم.

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب

الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب تُذاع اليوم على قناة cbc الساعة 7.30 مساء، والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحًا، على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

ويشارك في مسلسل صيد العقارب عددا من النجوم، أبرزهم غادة عبدالرازق، وسيمون، ورياض الخولي، ومحمد علي رزق، وميار الغيطي، وأحمد ماهر، وعماد صفوت، وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.

ويمكن تابعة مسلسل صيد العقارب الحلقة 10 على قناة cbc اليوم، وضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة HD.