موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب.. بداية الانتقام بخطف غامض

ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب، لما تضمنته أحداث الحلقات الماضية من تطورات مشوقة بدأت برفض «ياسين» الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء رغبة زوجته «الدكتورة عايدة» وتجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق في الطلاق منه، ومن ثم تفكير «عايدة» في الانتقام لوالدها.

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب

يأتي موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب عبر شبكة «سي بي سي» في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ومن ثم تُعاد الحلقة للمرة الأولى الساعة 2:45 صباحًا، ويعاد العمل للمرة الثانية في الساعة 1:45 مساءً.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق حول اندلاع نيران الانتقام بين عائلة «حسن ضرغام» ويلعب دوره الفنان أحمد ماهر و«إسماعيل الغول» الذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي، وذلك بسبب قتل نجل الأول على يد نجل الثاني.

وشهدت الأحداث قتل «علي ضرغام» ويلعب دوره الفنان محمود عبد المغني على يد «سامح» نجل «إسماعيل الغول»، بسبب كشف الأخير وجود علاقة عاطفية بين والدته والمجني عليه.

تطورات عديدة شهدتها الحلقات الأخيرة من صيد العقارب، إذ بدأت «الدكتورة عايدة» خطتها في الانتقام لشقيقها «علي ضرغام» وكذلك والدها الذي أصيب بشلل نصفي نتيجة تعرضه لنزيف حاد إثر حادث تعرض له من تدبير «إسماعيل الغول»، وبالفعل طلبت تفريغ كاميرات المراقبة بمكتب شقيقها في الوقت الذي قُتل فيه.

واختتمت أحداث الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب بخطف «الدكتورة عايدة» لشخص مجهول لم يُكشف عن هويته لكن تبين أنها فتاة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب مجموعة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، سيمون، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.