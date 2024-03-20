مسلسل صيد العقارب الحلقة 10.. إصابة والد «عايدة» تشعل نيران الثأر

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 10 تفاصيل جديدة تحمل معها عدد من التوقعات التي تدور في أذهان المتابعين، لما شهدته الحلقات الأخيرة تفكير «الدكتورة عايدة» التي تلعب دورها غادة عبد الرازق في الانتقام من عائلة «إسماعيل الغول» الذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي، بعد قتل شقيقها «علي» على يد نجل «الغول» ومن ثم تدبير حادث قتل لوالدها أدى إلى إصابته بشلل نصفي.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 10

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 10 تطورات جديدة بعدما كشفت «الدكتورة عايدة» عن نيتها في الانتقام من عائلة «إسماعيل الغول» لشقيقها الذي يجسد دوره الفنان محمود عبد المغني ووالدها ويجسد دوره الفنان أحمد ماهر.

وكانت «الدكتورة عايدة» طلبت الطلاق من زوجها «ياسين الغول» الذي يجسد شخصيته الفنان محمد علاء، لكن الأخير رفض لحبه الشديد لها ولرغبته في عدم تدمير علاقتهما بسبب نيران الانتقام والثأر، لكن على النحو الآخر بدأت غادة عبد الرازق بالانتقام وخطفت فتاة مجهولة من المتوقع الكشف عن شخصيتها في الحلقات المقبلة.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 10

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 10 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شاشة «سي بي سي»، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، وتأتي الإعادة للمرة الثانية في تمام الساعة 1:45 مساءً.

ويُعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 10 على شاشة سي بي سي دراما في تمام الساعة 9:30 مساءً، بعد عرض الحلقة بساعتين.

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي درامي مشوق بين عائلتين تندلع بينهما نيران الأخذ بالثأر، وتصاعد الخلافات بينهما بعد عشرة طالت بينهما لنحو 50 عامًا.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب غادة عبد الرازق، محمد علاء، أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمود عبد المغني، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.