مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. غادة عبد الرازق توجه ضربة قوية لعائلة الغول

مراحل جديدة من الصراع يخوضها أبطال مسلسل صيد العقارب مع جمهورهم، الذي اندمج مع الأحداث منذ بداية الحلقة الأولى، التي كشفت عن مهنة الدكتورة عايدة، وملامح من الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول، والحاج حسن ضرغام، وهو ما تأكد واتضح جليا في مسلسل صيد العقارب الحلقة 9، الذي تلعب دور البطولة به الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 بطولة غادة عبد الرازق

تطورت الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 وزادت حدة الصراع بين العائلتين، كما بدأت عائلة الحاج حسن ضرغام في توجيه أولى ضرباتها لعائلة الغول؛ إذ شهدت الحلقة التاسعة في بدايتها حديث الدكتورة عايدة وهي الفنانة غادة عبد الرازق مع ريمون وتكليفه بموهمة كبيرة، واستمرت الأحداث لتشهد حديث عايدة مع والدها تطمئنه أنها قريبًا ستُسمِعه أخبارًا سارة تليق باسمها واسم عائلة الحاج حسن ضرغام.

استمرت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 لتشهد استقبال الفنانة غادة عبد الرازق «عايدة» للمهندس شريف، خبير الكاميرات، في شركتها تسأله تفريغ الكاميرات التي كانت في مكتب شقيقها علي ضرغام وقت قتله، لمعرفة عما إذا كان سامح الغول هو من قتله أم لا، وتطلب منه أن يُحدد موقفه والجبهة التي سيقف عليها خلال «الحرب» بين عائلتي الغول وضرغام.

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 في نهايته توجيه غادة عبد الرازق ضربة قوية لعائلة الحاج إسماعيل الغول من خلال تنفيذ ريمون لمهمته المُكلف بها وهي اختطاف فتاة، وعلى الرغم من عدم الكشف عن هوية هذه الفتاة المخطوفة، فإنه من الواضح أنها تهم عائلة الغول وبقوة.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.