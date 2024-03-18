«الجيزة» تطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع إلا للضرورة بسبب سوء الطقس

طالبت محافظة الجيزة، المواطنين بعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالات الضرورة القصوى؛ إذ تشهد محافظات القاهرة الكبرى أمطارا خفيفة إلى متوسطة، وعدم استقرار في حالة الطقس.

إرشادات للتعامل مع الطقس السيئ

وأشارت إلى أنه يجب اتباع الإرشادات التالية:

- الابتعاد عن أي مصدر للكهرباء أثناء وبعد الأمطار خاصة أعمدة الإنارة وصناديق توزيع الكهرباء حرصا على سلامة المواطنين.

- عدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.

- القيادة بهدوء على الطرق السريعة، والتأكد من كفاءة مساحات السيارة.

وأوضحت أنه للإبلاغ عن أي طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الأمطار بالشوارع أو أي حادث، يرجى سرعة الاتصال بغرفة الأزمات بالمحافظة على الخطوط التالية: 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.