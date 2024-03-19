موعد تحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة.. منخفض جوي يؤثر في الطقس

حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد في الأسبوع الأخير من فصل الشتاء، الذي يشهد عودة الأجواء الباردة، بعد الارتفاع النسبي في درجات الحرارة الأيام الماضية، فضلا عن عودة الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح.

سبب انخفاض درجات الحرارة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، سبب انخفاض درجات الحرارة في نهاية فصل الشتاء، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، يصاحبه استمرار تدفق السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مشيرة إلى أنها تكون رعدية ومصحوبة بتساقط حبات البرد على بعض المناطق، كما توقعت أن تتأثر أجزاء كبيرة من سيناء بسقوط الأمطار الرعدية مع تقدم الوقت.

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أن نشاط الرياح تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

موعد تحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس، مشيرة إلى أنه بدءا من الأربعاء المقبل والموافق 20 مارس تشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتقل كميات الأمطار المتساقطة حتى ينحسر سقوطها على بعض المناطق.

حالة الطقس الأيام المقبلة

لفتت الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون باردًا ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ونصحت الأرصاد الجوية، باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وخاصة خلال فترة التقلبات الجوية، ولحين تحسن حالة الطقس.