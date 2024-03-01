بعد ظهوره في مسلسل «صدفة».. البداية الفنية للمثل الشاب علاء خالد

تُقدم مسلسلات رمضان 2024 وجبة دسمة ومتنوعة من الأعمال الفنية التي تلبي جميع الأذواق، من التشويق والإثارة إلى الدراما والكوميديا، من بين الأعمال المُنتظرة، مسلسل «صدفة» الذي يُشارك في بطولته الفنانة ريهام حجاج والفنان الكبير خالد الصاوي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، ويضم نخبة من الممثلين الشباب، منهم علاء خالد الذي يُجسد شخصية «نبيل».

مشاركة الممثل الشاب علاء خالد في مسلسل «صدفة»

واحتفل الممثل الشاب علاء خالد بمشاركته في مسلسل «صدفة» من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقًا: «بسم الله توكلنا على الله.. انتظروني بشخصية نبيل في مسلسل صدفة على قنوات المتحدة.. رمضانك عندنا».

وبعد ظهور الممثل الشاب علاء خالد في عمل فني جديد له وهو مسلسل «صدفة»، يمكن توضيح عدة معلومات عنه، وفقًا لِما قاله خلال حديثه لـ«الوطن»، منها:

- يُسمى علاء خالد، من سكان مدينة السادس من أكتوبر.

- يدرس إدارة أعمال إلى جانب دراسته للتمثيل.

- عمل في صناعة الأفلام القصيرة ونشرها عبر قناته الشخصية على موقع «يوتيوب».

- بدايته الفنية كانت مع الفنانة غادة عبد الرازق، من خلال تجسيد شخصية «بلال» في مسلسل «ضد مجهول».

أعمال فنية أخرى لعلاء خالد

- شارك بعدها في عدة أعمال فنية سواء سينما أو تليفزيون، منها فيلم «عيش حياتك» بطولة سامح حسين وساندي، ويلم «قصة 200 جنيه» بطولة هاني رمزي ونيللي كريم، ومسلسل «حدوتة منسية» بطولة سوسن بدر، ومسلسل «عمر ودياب» بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر، ومسلسل «حلوة الدنيا سكر» بطولة هنا الزاهد، ومسلسل «قواعد الطلاق الـ45» بطولة إنجي المقدم وهايدي كرم وسالي شاهين، ومسلسل «بين السما والأرض» بطولة هاني سلامة، ومسلسل «قيد عائلي» الجزء الأول والثاني، كما شارك في مسلسل «ماذا إذا»، ولعب دور البطولة في المسلسل الإذاعي «عنبر 101» بشخصية «سعيد».

كواليس مشاركته في مسلسل «صدفة»

كما روى «علاء» كواليس مشاركته في مسلسل «صدفة»، موضحًا أنه شارك في المسلسل بعد ترشيح المخرج محمد محي له، بعد أن سبق لهما العمل سويًا في مسلسل «حدوتة منسية»: «لما روحت شركة الإنتاج عشان أمضي لمسلسل صدفة دخلت علشان أسلم على ريهام حجاج لقيتها اتفرجت على مشاهدي في المونتاج وقعدت تقولي أيه الشطارة دي وأنت زي القمر وبرافو عليك وكلام حلو كتير، حقيقي كنت طاير من الفرحة وقتها وأنا كل اللي كان على لساني كلمة هو أنا بحلم صح».