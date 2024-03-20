أفضل أماكن سحور في القليوبية 2024 برمضان.. أسعار تبدأ من 20 جنيها

يريد أفراد الأسرة قضاء أوقاتا مختلفة في شهر رمضان، لذا يبحثون دوما عن أفضل أماكن سحور في القليوبية، وتكون متنوعة بين المطاعم الشعبية والفاخرة والخيم الرمضانية وعربات الفول، حيث تقدم هذه المطاعم السحور اعتبارا من بعد الإفطار وحتى أذان الفجر بوجبات مختلفة للفول والطعمية والأجبان والزبادي والكريب والسندوتشات.

تستعرض «الوطن» أماكن سحور في القليوبية التي تنتشر في المحافظة طوال شهر رمضان ويقبل عليها المواطنون للفسحة والخروج وتناول وجبة السحور في أجواء رمضانية تجذب الصغير والكبير وسط تنوع ما تقدمه هذه الأماكن من وجبات يحبها الزائرون.

أماكن سحور في القليوبية 2024

وتعد المطاعم الشعبية وعربات الفول من أهم أماكن سحور في القليوبية، حيث تنتشر في كل شارع ومنطقة وتشهد زحاما شديدا منذ منتصف الليل وحتى الفجر حيث تقدم الفول والطعمية والمخللات والباذنجان وغيرها من الوجبات الشعبية، ويبدأ السحور فيها من 20 جنيها ويتضمن 4 سندوتشات فول أو 3 سندوتش طعمية لف بالخبز البلدي.

وتأتي أماكن السحور في القليوبية 2024 في مدن المحافظة المختلفة ببنها وشبرا وطوخ والقناطر وكفرشكر إذ توفر وجبات سحور بأسعار تبدأ من 40 جنيها تضمن طبق فول يختلف حسب ذوق المشتري وطعمية ساخنة، وبطاطس محمرة بالإضافة إلى الجرجير والباذنجان والمخلل والزبادي.

وجبات متنوعه بأماكن سحور في القليوبية 2024

وتستمر أماكن سحور في القليوبية 2024 في العمل طوال الشهر الكريم حتي الليلة الأخيرة من الشهر حيث تتوقف عن العمل، وتقدم الخيم الرمضانية جلسات يصحبها الموسيقى والغناء والتواشيح، بجانب وجبات سحور راقية ممتزجة بأجواء رمضانية المبهجة التي تزينها الفوانيس والزينة والإضاءات، وتصل أسعار الوجبات إلى 90 جنيهًا.