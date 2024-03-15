شباب بنها ينقلون روحانيات شارع المعز إلى القليوبية.. «فرحة رمضان في كل مكان»

«محاكاة شارع المعز» فكرة جديدة أطلقها عدد من شباب مدينة بنها بالقليوبية حيث جرى تنفيذ نسخة مصغرة من شارع المعز بالقاهرة في نادي بنها الرياضي، حيث تعتمد الفكرة على نقل ديكورات تشبه إلى حد كبير الشارع التاريخي بالقاهرة.

محاكاة شارع المعز ببنها

وقال المهندس هشام غانم لـ«الوطن»، إن الفكرة جاءت له هو وأصدقائه سامح الجلاد وعبد الرحمن الرفاعي وأحمد ناجي، وأحمد عادل، وأحمد الكشك، حيث جرى طرح الآمر ومناقشة الفكرة وتنفيذها من خلال وضع مُجسمات وديكورات لكل ما يُميز شارع المعز الشهير في القاهرة وكافة الأجواء المحيطة به.

الخيمة بنادي بنها الرياضي

أوضح سامح الجلاد، أحد المشاركين في المبادرة لـ«الوطن»، أنه جرى إضفاء الروح الرمضانية على المكان الذي يقع في قلب نادي بنها الرياضي، وبدعم من الدكتور مصبح الكحيلي رئيس مجلس إدارة نادى بنها الرياضي، وصلاح المهدي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، حيث تضم خيمة المعز عربات الفول، وحمص الشام، أو الحلبسة والكنافة والزلابية، وغيرها من الأجواء التي تتعلق بالشهر الكريم.

وأشار عبد الرحمن الرفاعي، إلى أنه سيتم تنظيم دورات في الشطرنج، والبلاي ستيشن، والدمينو وغيرها من الفعاليات الرمضانية.

واستطرد أحمد الكشك بقوله إن الأجزاء في خيمة المعز تتضمن الإفطار والسحور الرمضاني وسط البخور والموسيقى الرمضانية القديمة التي أعادت لأهل بنها إحساسهم بأجواء رمضان.

يذكر أن مدينة بنها تشهد احتفاليات رمضانية، حيث أقدم الشباب والأطفال على تعليق زينة رمضان في كافة شوارعها احتفاءا بالشهر الكريم.