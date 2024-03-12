خريطة أماكن معارض أهلا رمضان في القليوبية بعد زيادتها.. تخفيضات 30%

شهدت معارض «أهلا رمضان» بمحافظة القليوبية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين للحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة، خاصة السكر واللحوم والأرز والمكرونة والسمنة والزيوت، وغيرها.

مبادرة معارض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية

وأوضحت الغرفة التجارية بالقليوبية في بيان لها افتتاح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، خلال الأيام الماضية 11 معرضًا ضمن مبادرة أهلًا رمضان 2024 بمناطق مختلفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين بجانب 4 معارض أقامتها مديرية التموين بإجمالي 15 معرضًا.

معارض أهلا رمضان 2024

أوضح بيان الغرفة التجارية بالقليوبية أن ذلك يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة معارض أهلا رمضان، مع حلول الشهر الكريم بوقت كافي، لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

من جانبه، قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان إن معارض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية، في كل عام يتم إنشائها، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين ما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة، والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير، موكدًا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد أي نقص للسلع، وسوف يتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي.

أوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أن أماكن وخريطة معارض أهلا رمضان 2024 التي تم افتتاحها حتى الآن، في نطاق محافظة القليوبية كالتالي: