موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024.. 10 من رمضان 

كشفت إمساكية رمضان الصادرة عن هيئة المساحة المصرية في عاشر أيام الشهر المبارك عن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024، وهو بداية يوم صيام جديد في الشهر المعظم تصل فيه ساعات الصيام إلى 13 ساعة و55 دقيقة حيث يحرص المسلمون على متابعة موعد الأذان ومواقيت الصلاة لتحري العبادات خلال الأيام المباركة.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في عاشر أيام رمضان وفق إمساكية المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في 10 يكون في الساعة 04:32 ص على أن يكون موعد السحور 02:12 وموعد الإمساك 04:12 ويكون الشروق في هذا اليوم في 05:59، ويكون أذان المغرب الساعة 06:07 مساء.

وتكشف إمساكية شهر رمضان مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في العاشر من رمضان كالتالي:

الفجر: 04:32 صباحا

الشروق: 05:59 صباحا

الظهر: 12:03 ظهرا

العصر: 03:30 مساء

المغرب: 06:07 مساء

العشاء: 07:25 مساء