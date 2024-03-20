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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024.. 10 من رمضان 

كتب:

حسن صالح
12:00 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
موعد أذان الفجر اليوم

موعد أذان الفجر اليوم

كشفت إمساكية رمضان الصادرة عن هيئة المساحة المصرية في عاشر أيام الشهر المبارك عن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024، وهو بداية يوم صيام جديد في الشهر المعظم تصل فيه ساعات الصيام إلى 13 ساعة و55 دقيقة حيث يحرص المسلمون على متابعة موعد الأذان ومواقيت الصلاة لتحري العبادات خلال الأيام المباركة. 

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024 

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في عاشر أيام رمضان وفق إمساكية المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر اليوم 

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في 10 يكون في الساعة 04:32 ص على أن يكون موعد السحور 02:12 وموعد الإمساك 04:12 ويكون الشروق في هذا اليوم في 05:59، ويكون أذان المغرب الساعة 06:07 مساء.

وتكشف إمساكية شهر رمضان مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في العاشر من رمضان كالتالي: 

الفجر: 04:32 صباحا 

الشروق: 05:59 صباحا

الظهر: 12:03 ظهرا

العصر: 03:30 مساء

المغرب: 06:07 مساء

العشاء: 07:25 مساء

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